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13:33

Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов

Компании подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве

Китайская компания Great Wall Motor и немецкое ателье Brabus подписали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. Документом предусмотрена совместная работа над дизайном моделей входящего в состав Great Wall люксового бренда Wey.

Совместно с Brabus китайская Great Wall намерена разрабатывать силовые установки, дизайн экстерьера и интерьера, а также выпускать лимитированные версии автомобилей. Кроме того, тюнинг-ателье поможет с сертификацией моделей Wey на европейском рынке.

Wey VV6

С помощью Brabus китайская марка хочет стать крупным мировым игроком, а также предлагать клиентам расширенные программы персонализации. Первый совместно разработанный продукт компании планируют представить уже в этом году на автосалоне во Франкфурте.

Wey VV7

Бренд Wey основан в 2016 году. Своё название он получил в честь древнего китайского царства Вэй, существовавшего с 445 по 225 год до нашей эры. Нынешняя линейка Wey состоит из моделей VV5, VV6, VV7 и гибридного P8.

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