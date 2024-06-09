Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный броневик

Проект реализовала канадская компания Inkas Armored

Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный вездеходный броневик. Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании люксовых броневиков и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят внедорожник Mercedes-AMG G 63 второго поколения, причём не в стоковом варианте, а в версии Brabus 800 от одноимённого тюнинг-ателье. Визуально новинка почти ничем не выдаёт свою новую сущность, поскольку броня представляет собой интегрированную внутрь автомобиля капсулу.