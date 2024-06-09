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Опубликовано 09 июня 2024, 14:30
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Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный броневик

Проект реализовала канадская компания Inkas Armored
Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный вездеходный броневик. Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании люксовых броневиков и бронировании стандартных машин, представила свой новый проект — за основу был взят внедорожник Mercedes-AMG G 63 второго поколения, причём не в стоковом варианте, а в версии Brabus 800 от одноимённого тюнинг-ателье. Визуально новинка почти ничем не выдаёт свою новую сущность, поскольку броня представляет собой интегрированную внутрь автомобиля капсулу.
Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный броневик
© Inkas Armored
Александр Пономарёв

Как и все канадские проекты, автомобиль получил максимальный для гражданского использования уровень защиты BR6+ — это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62×63 миллиметра. Автомобиль имеет закрытую бронекапсулу, в которую заключён весь внутренний объём машины.

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Пассажиров защищают бронированные стёкла, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородка за задними сиденьями, отделяющая салон от багажника. Предусмотрены шины со вставками из поликарбоната, пуленепробиваемый «футляр» топливного бака, бронезащита моторного отсека, автоматическая система пожаротушения, защита выпускной магистрали и радиатора.

В списке оборудования также есть камеры кругового обзора, система ночного видения, интерком, сирена и стробоскопы, силовые бамперы, доводчики дверей, система фильтрации воздуха и прочее оборудование. Технически внедорожник не меняется, сохраняя 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 на 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, экстравагантный аэродинамический обвес и роскошный салон.