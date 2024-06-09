Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный броневик

Внедорожник Brabus 800 превратили в роскошный броневикПроект реализовала канадская компания Inkas Armored
Как и все канадские проекты, автомобиль получил максимальный для гражданского использования уровень защиты BR6+ — это значит, что модель может выдержать одновременный подрыв двух гранат DM51, а также атаку с применением стрелкового оружия калибра 7,62×63 миллиметра. Автомобиль имеет закрытую бронекапсулу, в которую заключён весь внутренний объём машины.
Пассажиров защищают бронированные стёкла, противоосколочные накладки дверей и бронированная перегородка за задними сиденьями, отделяющая салон от багажника. Предусмотрены шины со вставками из поликарбоната, пуленепробиваемый «футляр» топливного бака, бронезащита моторного отсека, автоматическая система пожаротушения, защита выпускной магистрали и радиатора.
В списке оборудования также есть камеры кругового обзора, система ночного видения, интерком, сирена и стробоскопы, силовые бамперы, доводчики дверей, система фильтрации воздуха и прочее оборудование. Технически внедорожник не меняется, сохраняя 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 на 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, экстравагантный аэродинамический обвес и роскошный салон.