Brabus представила экстремальный внедорожник XL 800

По брутальности Brabus XL 800 не уступает Brabus 800 4x4², хоть и построен на базе обычного Mercedes-AMG G 63. Шасси с «порталами» в Ботропе разработали самостоятельно. Все компоненты подвески усилены, пересмотрена геометрия и установлены адаптированные под высокий центр тяжести и увеличенные ходы регулируемые стойки Brabus Ride Control с титановым напылением. Дорожному просвету XL 800 позавидуют даже хардкорные вездеходы — 470 миллиметров!