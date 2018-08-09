Brabus построит 125 «Смартов» с выхлопом в стиле Ferrari 458 Italia

Ателье Brabus представило доработанную версию ситикара Smart ForTwo Cabrio под названием 125R. Машину оснастили заниженной на 30 миллиметров подвеской, разноразмерными колесными дисками для передней и задней оси, а также выхлопной системой с тремя парубками в стиле Ferrari 458 Italia. Всего планируется выпустить 125 подобных «Смартов». Цена — 39 900 евро (около трех миллионов рублей по текущему курсу).

«Заряженный» Brabus 125R оснащен 0,9-литровым трехцилиндровым турбомотором, отдача которого доведена до 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Двигатель обычного Smart ForTwo Cabrio выдает 109 сил и 170 Нм момента. На разгон до «сотни» машине требуется 9,2 секунды. Максимальная скорость — 175 километров в час.

Помимо новой поверки и выхлопа, Brabus 125R получил спортивные сиденья с отделкой кожей, алюминиевые накладки на педали, а также анодированные подрулевые переключатели и рычаг стояночного тормоза.

В сентябре прошлого года в честь своего 40-летнего юбилея Brabus представил концепт-кар Ultimate E, построенный на базе Smart ForTwo. Ситикар оснастили 204-сильным электромотором (350 Нм момента) и блоком батарей емкостью 22 киловатт-часа. Brabus Ultimate E способен разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 180 километров в час.