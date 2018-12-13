Brabus построил Mercedes-AMG G 63 с 600-миллиметровым клиренсом

В движение Brabus 700 4x4² Final Edition приводит 5,5-литровый V8 с доработанным впуском, выпуском и парой фирменных турбонагнетателей. Отдача агрегата, совмещенного с «автоматом» 7G-Tronic Plus, составляет 700 лошадиных сил и 960 Нм момента. По сравнению с базовым внедорожником мощность выросла на 129 сил и 200 Нм момента. С места до 100 километров в час Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за пять секунд ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час.