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10:42

Brabus построил Mercedes-AMG G 63 с 600-миллиметровым клиренсом

Внедорожник получил портальные мосты от G 500 4x4² и двигатель мощностью 700 сил

Немецкое ателье Brabus представило очередной проект на базе Mercedes-AMG G 63 прошлого поколения. Новинка получила название Brabus 700 4x4² Final Edition, портальные мосты от монструозного G 500 4x4², 600-миллиметровый дорожный просвет и 700-сильный двигатель. Тираж «финальной» партии внедорожников составит 10 экземпляров.

Исходный Mercedes-AMG G 63 специалисты Brabus оснастили портальными мостами и электронноуправляемыми амортизационными стойками с дистанционной регулировкой жесткости и высоты из салона. Кроме того, «Гелик» укомплектовали карбоновыми расширителями арок, спойлером на крыше с интегрированным блоком вспомогательного освещения, внедорожными шинами, защитными пластинами днища и селектором режимов движения с четырьмя профилями: Comfort, Sport, Off-road и Individual.

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В движение Brabus 700 4x4² Final Edition приводит 5,5-литровый V8 с доработанным впуском, выпуском и парой фирменных турбонагнетателей. Отдача агрегата, совмещенного с «автоматом» 7G-Tronic Plus, составляет 700 лошадиных сил и 960 Нм момента. По сравнению с базовым внедорожником мощность выросла на 129 сил и 200 Нм момента. С места до 100 километров в час Brabus 700 4x4² Final Edition разгоняется за пять секунд ровно. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час.

Внедорожник предложат с полностью перешитым двухцветной кожей интерьером в сочетании со вставками из дерева или углепластика. Цена каждого экземпляра Brabus 700 4x4² Final Edition составит минимум 209 000 евро (15,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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