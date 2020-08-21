Один из самых быстрых Mercedes-Benz выставили на продажу

Один из прототипов Brabus E V12, построенный на базе седана W211, на кольце Нардо показал рекордную скорость 365,7 километра в час. А для товарной версии паспортную «максималку» заявили на уровне 370 километров в час.

При этом E V12 достигал первой «сотни» уже через 3,7 секунды, а 200 километров в час — через 9,9 секунды. Упражнение 0–300 километров в час седан проделывал за 23,9 секунды.

На E-Class устанавливался аэродинамический обвес из углепластика, увеличивавший ширину автомобиля на 36 миллиметров, а также 19-дюймовые колеса Monoblock Q. Задние прикрывали аэродинамические накладки.