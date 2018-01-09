Автомобиль оснащен 7,3-литровым атмосферным двигателем V12

Пульс

20-летний S-Class оценили дороже нового Mercedes-AMG S 63

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9 января 2018

На портале Auto.ru появилось объявление о продаже седана Brabus 7.3 S, построенного на базе Mercedes-Benz S 600 (W140). Автомобиль 1997 года с пробегом четыре тысячи километров оценили в 11 500 000 рублей – на 1,3 миллиона рублей дороже базовой версии Mercedes-AMG S 63.

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Седан оснащен модернизированным атмосферным двигателем V12, объем которого с шести литров увеличен до 7,3. Отдача агрегата составляет 585 лошадиных сил и 773 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» седан способен разгоняться за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 километров в час.

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В объявлении указано, что автомобилю полностью перешили салон, а также перебрали мотор и коробку. Помимо этого, выставленный на продажу Brabus 7.3 S укомплектован кованными колесными дисками и карбон-керамическими тормозами.

В августе прошлого года на Auto.ru появилось объявление о продаже Mercedes-Benz S-Класс в кузове W221, дизайн которого переделан в стилистке флагманского седана Bentley Mulsanne. В частности, доработке подверглись передняя и задняя часть автомобиля, капот, головная оптика.

С Большой Би

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Теги:
SmartForTwoBrabusMercedes-BenzS-Class
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