Что такое «0,67»? Bugatti готовит таинственную новинку

В принципе Bugatti не сообщила вообще ничего. Текст на картинке гласит What if…? (Что, если…?) и сопровождается цифрой «0,67». Один из вариантов — намек на удельную массу машины, то есть отношение её веса к мощности силовой установки. В таком случае, если на гиперкаре будет стоять 1600-сильный W16 8.0, то его масса составит 1072 килограмма. Коэффициент weight-to-power (WTPR) также использует компания GMA для оценки динамических характеристик купе T.50. У творения Гордона Мюррея он равен 1,5.
По слухам, новинка Bugatti — это штучный трековый гиперкар, внешность которого будет перекликаться с дизайном концепта Bugatti Vision Le Mans. Его нарисовал выпускник Брауншвейгского университета искусств Макс Ласк во время стажировки в компании. Особенностью машины станут X-образные фонари и, вероятно, причудливый аэродинамический обвес.
«Bugatti более 110 лет тесно связана с автоспортом и авиацией — и ранние модели демонстрируют явные параллели с этими двумя областями. Это включает в себя открытые механизмы, облегченную конструкцию, хорошее соотношение мощности и веса, а также первые попытки улучшить аэродинамику», — заявил недавно президент Bugatti Стефан Винкельманн. Чем не намек на сверхлегкий гиперкар?