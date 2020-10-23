14:28

Что такое «0,67»? Bugatti готовит таинственную новинку

Мировая премьера запланирована на конец октября

Алексей Носаченко
Таинственная новинка Bugatti, мировую премьеру которой компания анонсировала несколько дней назад, будет представлена 28 октября. Причем очередной тизер вызывает ещё больше вопросов, чем X-образные фонари на первом изображении.

В принципе Bugatti не сообщила вообще ничего. Текст на картинке гласит What if…? (Что, если…?) и сопровождается цифрой «0,67». Один из вариантов — намек на удельную массу машины, то есть отношение её веса к мощности силовой установки. В таком случае, если на гиперкаре будет стоять 1600-сильный W16 8.0, то его масса составит 1072 килограмма. Коэффициент weight-to-power (WTPR) также использует компания GMA для оценки динамических характеристик купе T.50. У творения Гордона Мюррея он равен 1,5.

Первый тизер предполагаемого гиперкара Bugatti.

По слухам, новинка Bugatti — это штучный трековый гиперкар, внешность которого будет перекликаться с дизайном концепта Bugatti Vision Le Mans. Его нарисовал выпускник Брауншвейгского университета искусств Макс Ласк во время стажировки в компании. Особенностью машины станут X-образные фонари и, вероятно, причудливый аэродинамический обвес.

«Bugatti более 110 лет тесно связана с автоспортом и авиацией — и ранние модели демонстрируют явные параллели с этими двумя областями. Это включает в себя открытые механизмы, облегченную конструкцию, хорошее соотношение мощности и веса, а также первые попытки улучшить аэродинамику», — заявил недавно президент Bugatti Стефан Винкельманн. Чем не намек на сверхлегкий гиперкар?