Что такое «0,67»? Bugatti готовит таинственную новинку

В принципе Bugatti не сообщила вообще ничего. Текст на картинке гласит What if…? (Что, если…?) и сопровождается цифрой «0,67». Один из вариантов — намек на удельную массу машины, то есть отношение её веса к мощности силовой установки. В таком случае, если на гиперкаре будет стоять 1600-сильный W16 8.0, то его масса составит 1072 килограмма. Коэффициент weight-to-power (WTPR) также использует компания GMA для оценки динамических характеристик купе T.50. У творения Гордона Мюррея он равен 1,5.