Российских владельцев BMW и Mercedes-Benz назвали самыми преданными

Респондентов, владеющих машинами премиум-брендов, спрашивали, рассматривают ли они в будущем покупку автомобилей тех же марок или же планируют «пересесть» на другие.
По результатам исследования, самыми преданными оказались владельцы BMW и Mercedes-Benz: 82 и 81,3 процента из них соответственно отметили, что собираются снова купить машины этих марок. Замыкает тройку лидеров Volvo. Машины шведской марки планируют заново выбрать 77,5 процента нынешних владельцев.
Далее расположился Jaguar с результатом 76,5 процента лояльных пользователей, а за ним – Land Rover (75,2 процента). Желание вновь приобрести Lexus высказали 74 процента респондентов. На седьмой строчке рейтинга «Автостата» расположился Audi с показателем лояльности 72,9 процента.
В середине июля аналитическое агентство J.D. Power изучило верность владельцев всех марок, представленных в США. В премиум-сегменте лидируют Lexus, Mercedes-Benz и BMW, но их индекс лояльности куда ниже, чем в России: более половины респондентов отметили, что выберут другие автомобили. В массовом сегменте самыми преданными оказались владельцы Subaru и Toyota.