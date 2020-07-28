28 июля, 19:00

Российских владельцев BMW и Mercedes-Benz назвали самыми преданными

Большинство из них заявили, что купят машины тех же марок еще раз

Мария Евдокимова
Аналитики агентства «Автостат» провели исследование лояльности клиентов премиальных автомобильных марок, представленных на российском рынке. Опросы, в которых приняли участие более 12 тысяч человек, проводили с 2013 по 2020 годы.

Респондентов, владеющих машинами премиум-брендов, спрашивали, рассматривают ли они в будущем покупку автомобилей тех же марок или же планируют «пересесть» на другие.

По результатам исследования, самыми преданными оказались владельцы BMW и Mercedes-Benz: 82 и 81,3 процента из них соответственно отметили, что собираются снова купить машины этих марок. Замыкает тройку лидеров Volvo. Машины шведской марки планируют заново выбрать 77,5 процента нынешних владельцев.

Далее расположился Jaguar с результатом 76,5 процента лояльных пользователей, а за ним – Land Rover (75,2 процента). Желание вновь приобрести Lexus высказали 74 процента респондентов. На седьмой строчке рейтинга «Автостата» расположился Audi с показателем лояльности 72,9 процента.

В середине июля аналитическое агентство J.D. Power изучило верность владельцев всех марок, представленных в США. В премиум-сегменте лидируют Lexus, Mercedes-Benz и BMW, но их индекс лояльности куда ниже, чем в России: более половины респондентов отметили, что выберут другие автомобили. В массовом сегменте самыми преданными оказались владельцы Subaru и Toyota.

Источник: Автостат