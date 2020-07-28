Российских владельцев BMW и Mercedes-Benz назвали самыми преданными

Респондентов, владеющих машинами премиум-брендов, спрашивали, рассматривают ли они в будущем покупку автомобилей тех же марок или же планируют «пересесть» на другие.

По результатам исследования, самыми преданными оказались владельцы BMW и Mercedes-Benz: 82 и 81,3 процента из них соответственно отметили, что собираются снова купить машины этих марок. Замыкает тройку лидеров Volvo. Машины шведской марки планируют заново выбрать 77,5 процента нынешних владельцев.