С начала 2025 года россияне купили автомобили 133 марок

С начала 2025 года россияне купили автомобили 133 марокБольше половины из них — китайские
Говоря о преобладании китайских брендов, Целиков уточняет, что рассматривает «происхождение марки, а не владение компанией». На втором месте по количеству автомобильных марок находится Япония — их насчитывается 12 штук. На третьей строчке Великобритания (10 брендов), за которой с одинаковым количеством марок — по девять штук — идут Россия и США. Следом расположились Германия (восемь брендов), Южная Корея (шесть штук), Италия (пять брендов) и Франция (три бренда).
По одной автомобильной марке у Беларуси, Чехии, Швеции и Швейцарии. Представитель последней — марка Micro Mobility с субкомпактной электрической моделью Microlino, два экземпляра которой поставили на учет в России в прошедшие пять месяцев. К редким также можно отнести китайские Ciimo (создана Dongfeng и Honda), Cowin (прежнее название Kaiyi), SRM (входит Shineray Group) и Huanghai, а также британский Ineos, выпускающий брутальные внедорожники, и корейский Samsung.
Ранее сообщалось, что к лету в России рухнули продажи новых легковых автомобилей. В мае, коротком рабочем месяце из-за праздников, в стране реализовали 91,2 тысячи легковушек (данные «Автостата»). Этот результат на 28,3 процента ниже, чем в том же месяце 2024 года, и на 10,7 процента хуже показателя апреля 2025-го.