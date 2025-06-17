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Опубликовано 17 июня 2025, 17:30
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С начала 2025 года россияне купили автомобили 133 марок

Больше половины из них — китайские
В России насчитывается более 130 автомобильных марок. Глава «Автостата» Сергей Целиков приводит в своем телеграм-канале статистику по автомобильным брендам, официально и неофициально присутствующим на российском рынке. По его данным, только с начала 2025 года россияне купили машины 133 марок, более половины из которых — а именно 67 — китайские. Среди них есть и «экзотические», автомобили которых попали в нашу страну в единичных экземплярах.
С начала 2025 года россияне купили автомобили 133 марок
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Лиза Будрина
Лиза Будрина

Говоря о преобладании китайских брендов, Целиков уточняет, что рассматривает «происхождение марки, а не владение компанией». На втором месте по количеству автомобильных марок находится Япония — их насчитывается 12 штук. На третьей строчке Великобритания (10 брендов), за которой с одинаковым количеством марок — по девять штук — идут Россия и США. Следом расположились Германия (восемь брендов), Южная Корея (шесть штук), Италия (пять брендов) и Франция (три бренда).

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По одной автомобильной марке у Беларуси, Чехии, Швеции и Швейцарии. Представитель последней — марка Micro Mobility с субкомпактной электрической моделью Microlino, два экземпляра которой поставили на учет в России в прошедшие пять месяцев. К редким также можно отнести китайские Ciimo (создана Dongfeng и Honda), Cowin (прежнее название Kaiyi), SRM (входит Shineray Group) и Huanghai, а также британский Ineos, выпускающий брутальные внедорожники, и корейский Samsung.

Ранее сообщалось, что к лету в России рухнули продажи новых легковых автомобилей. В мае, коротком рабочем месяце из-за праздников, в стране реализовали 91,2 тысячи легковушек (данные «Автостата»). Этот результат на 28,3 процента ниже, чем в том же месяце 2024 года, и на 10,7 процента хуже показателя апреля 2025-го.