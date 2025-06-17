С начала 2025 года россияне купили автомобили 133 марок

Больше половины из них — китайские

В России насчитывается более 130 автомобильных марок. Глава «Автостата» Сергей Целиков приводит в своем телеграм-канале статистику по автомобильным брендам, официально и неофициально присутствующим на российском рынке. По его данным, только с начала 2025 года россияне купили машины 133 марок, более половины из которых — а именно 67 — китайские. Среди них есть и «экзотические», автомобили которых попали в нашу страну в единичных экземплярах.