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13:47

Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу

Построенный в единственном экземпляре спорткар хотят продать за 63 тысячи долларов

На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года. За автомобиль хотят выручить 62 991 доллар (4,3 миллиона рублей).

Купе построено в единственном экземпляре по заказу разработчика игр Rockstar Games. От обычного «Вайпера» оно отличается индивидуально спроектированным расширенным обвесом с изготовленными на заказ фарами и задними фонарями.

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Салон автомобиля также сделан заново: в отделке используется замша и кожа, декоративные детали окрашены хромом. Кроме этого, Viper укомплектован кастомной аудиосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями.

Под капотом Dodge Viper SRT-10 Bravado Banshee установлен стоковый 8,3-литровый V10, отдача которого составляет 517 сил и 725 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая «механика».

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Расходы на постройку спорткара составили 180 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей). В 2014 году машину пытались продать за 170 000 долларов, а в августе этого года аукционный дом Mecum нашел покупателя, готового заплатить 30 800 долларов или 2,1 миллиона рублей по текущему курсу.

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