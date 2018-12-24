Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу

Салон автомобиля также сделан заново: в отделке используется замша и кожа, декоративные детали окрашены хромом. Кроме этого, Viper укомплектован кастомной аудиосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями.

Под капотом Dodge Viper SRT-10 Bravado Banshee установлен стоковый 8,3-литровый V10, отдача которого составляет 517 сил и 725 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая «механика».