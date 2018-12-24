Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу

Купе построено в единственном экземпляре по заказу разработчика игр Rockstar Games. От обычного «Вайпера» оно отличается индивидуально спроектированным расширенным обвесом с изготовленными на заказ фарами и задними фонарями.
Салон автомобиля также сделан заново: в отделке используется замша и кожа, декоративные детали окрашены хромом. Кроме этого, Viper укомплектован кастомной аудиосистемой с двумя сабвуферами и двумя усилителями.
Под капотом Dodge Viper SRT-10 Bravado Banshee установлен стоковый 8,3-литровый V10, отдача которого составляет 517 сил и 725 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая «механика».
Расходы на постройку спорткара составили 180 тысяч долларов (12,3 миллиона рублей). В 2014 году машину пытались продать за 170 000 долларов, а в августе этого года аукционный дом Mecum нашел покупателя, готового заплатить 30 800 долларов или 2,1 миллиона рублей по текущему курсу.