Компания Brembo купила известного производителя подвесок

Из пресс-релиза Brembo нельзя сделать выводы, будут ли внесены существенные изменения в линейку Öhlins Racing или оптимизирован производственный процесс. Сейчас у компании есть два завода (в Швеции и Таиланде), два научно-исследовательских центра там же, а также четыре испытательных полигона в Швеции, Таиланде, Германии и США. Штат сотрудников Öhlins Racing — около пятисот человек.