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19:21

Brembo разработает для электрокаров тормоза, как у Формулы-1

Фирма распространит систему brake-by-wire на серийные автомобили

© Reuters
Компания Brembo намерена выпустить более тихие и легкие тормозные механизмы, которые активируются с помощью электропривода. О перспективах внедрения принципиально новой технологии в гражданские легковые автомобили рассказал агентству Reuters заместитель директора Brembo Маттео Тирабоски.

Инженеры Brembo планируют со временем отказаться от традиционной гидравлической системы тормозов — электроника заменит привычные магистрали с тормозной жидкостью, а торможение будет происходить за счет сервоприводов. Подобная электронная система, получившая название brake-by-wire, используется в Формуле-1 с 2014 года.

Вопрос повышения эффективности торможения стоит остро, поскольку производители тормозных механизмов испытывают конкуренцию со стороны систем рекуперации кинетической энергии. В процессе работы электродвигателя в режиме генератора транспортное средство замедляется достаточно, чтобы в городском цикле двигаться, используя одну педаль.

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Фото: Reuters

Руководитель Brembo Маттео Тирабоски уверен, что рекуперация никогда не заменит обычные тормоза: к привычному торможению педалью придется прибегать в экстренных ситуациях или при активной езде на высокопроизводительных автомобилях.

Распространение электрокаров с бесшумными силовыми установками ставит перед инженерами задачу уменьшить звуковое сопровождение от аэродинамических завихрений, снизить звук шин и срабатывания тормозных механизмов. Итальянский производитель автокомпонентов заявляет, что в компании уже работают над менее шумными механизмами.

Как будет реализована система «электронного» торможения на серийных автомобилях в Brembo пока не раскрывают. Сроки массового распространения более эффективных и тихих тормозных механизмов также не называются.

Источник: Reuters