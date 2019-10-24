Brembo разработает для электрокаров тормоза, как у Формулы-1

Инженеры Brembo планируют со временем отказаться от традиционной гидравлической системы тормозов — электроника заменит привычные магистрали с тормозной жидкостью, а торможение будет происходить за счет сервоприводов. Подобная электронная система, получившая название brake-by-wire, используется в Формуле-1 с 2014 года.

Вопрос повышения эффективности торможения стоит остро, поскольку производители тормозных механизмов испытывают конкуренцию со стороны систем рекуперации кинетической энергии. В процессе работы электродвигателя в режиме генератора транспортное средство замедляется достаточно, чтобы в городском цикле двигаться, используя одну педаль.