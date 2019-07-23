В России появится дешевый китайский кроссовер

А до тех пор модельный ряд Brilliance на рынке представлен единственной моделью V5, которая стоит от 939 000 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2019 года компания реализовала в стране 99 новых автомобилей, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.