Стали известны цены на новый китайский кроссовер размером с Nissan Juke

Инсайдеры смогли сообщить не только цены, но и комплектации. Базовая версия Comfort включает в себя две подушки безопасности, электроусилитель руля, бортовой компьютер и кондиционер. Доплатив за Deluxe, можно получить подогрев сидений, обогрев заднего стекла и камеру заднего вида. Компания Brilliance утечку информации никак не прокомментировала, так что официально цены не подтверждены. Ничего не известно и о сроках начала продаж.

По габаритам V3 схож с Nissan Juke или KIA Rio X-Line. Длина составляет 4200 миллиметров, ширина — 1790 миллиметров, высота — 1600 миллиметров, а колесная база насчитывает 2570 миллиметров. Двигатель безальтернативный — 107-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра. Привод — только передний.