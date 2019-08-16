Стали известны цены на новый китайский кроссовер размером с Nissan Juke

Инсайдеры смогли сообщить не только цены, но и комплектации. Базовая версия Comfort включает в себя две подушки безопасности, электроусилитель руля, бортовой компьютер и кондиционер. Доплатив за Deluxe, можно получить подогрев сидений, обогрев заднего стекла и камеру заднего вида. Компания Brilliance утечку информации никак не прокомментировала, так что официально цены не подтверждены. Ничего не известно и о сроках начала продаж.
По габаритам V3 схож с Nissan Juke или KIA Rio X-Line. Длина составляет 4200 миллиметров, ширина — 1790 миллиметров, высота — 1600 миллиметров, а колесная база насчитывает 2570 миллиметров. Двигатель безальтернативный — 107-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра. Привод — только передний.
Пока Brilliance продаёт в России единственную модель — более крупный кроссовер V5 с 1,5-литровым турбомотором. Несмотря на цены от 939 000 до 979 000 рублей, продажи китайских вседорожников штучные: за полгода реализовано всего 97 автомобилей.