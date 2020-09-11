Йен Никсон — совладелец команды Chillingham-Nixon Motorsport, которая специализируется на подготовке и обслуживании гоночных и раллийных автомобилей к историческим соревнованиям, а также восстановлением винтажной техники. Регулярные гости его боксов — MG Metro 6R4 группы B, раллийные Audi Quattro и классические Aston Martin DB5 и DB6.
При этом Йен неравнодушен к Ладам. И решив построить себе гоночный автомобиль, за основу взял ВАЗ-2105. Стоит отметить, что его автомобиль не просто напоминает «Жигули» внешне, но и имеет в основе стальной кузов от «пятёрки».
Лада получит американский V8 от гоночного автомобиля серии NASCAR — это двигатель Dodge RP57 мощностью около 850 лошадиных сил, у которого штатный карбюратор заменили на многодроссельную систему впрыска. Другие особенности машины — секвентальная 6-ступенчатая коробка передач английской фирмы Quaife и полностью независимая подвеска на основе конструкции от Porsche 996 GT2.
Аэродинамическое оперение машины решено выполнить по мотивам легендарного гоночного суперкара 70-х годов — Ford Zakspeed Capri «безлимитной» группы 5. Особенно похоже громадное антикрыло, вынесенное далеко назад на стойках. Кузов усилен мощным каркасом безопасности. При этом Йен превратил советский седан в двухдверное купе — перенёс среднюю стойку и удлинил двери.
С автомобилем уже сделано очень много — и теперь Йен ищет в помощники квалифицированного спортивного механика, поскольку клиентские машины не дают ему заниматься любимой Ладой.
Без малого десять лет назад Йена уже построил себе «заряженные» «Жигули» — правда, куда менее экстремальные. На создание реплики «Лотус-Лады» из передачи Top Gear у него ушло два года. Машина оснащена каркасом безопасности и двухлитровым мотором Fiat Twin Cam с вертикальными карбюраторами Weber 44 IDF мощностью 200 сил. На этих «Жигулях» он выступал в трек-днях, а теперь разобрал до основания, чтобы построить из их кузова супер-Жигули.
Планы на супер-Жигули у Йена обширные: он собирается выступать в заездах тайм-аттак и хилл-клаймах, а также надеется отправить машину на соляное озеро Бонневиль в США, чтобы испытать её на максимальную скорость, сделав самым быстрым автомобилем марки Лада.