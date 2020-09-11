Без малого десять лет назад Йена уже построил себе «заряженные» «Жигули» — правда, куда менее экстремальные. На создание реплики «Лотус-Лады» из передачи Top Gear у него ушло два года. Машина оснащена каркасом безопасности и двухлитровым мотором Fiat Twin Cam с вертикальными карбюраторами Weber 44 IDF мощностью 200 сил. На этих «Жигулях» он выступал в трек-днях, а теперь разобрал до основания, чтобы построить из их кузова супер-Жигули.