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18:27

Subaru улучшила спорткупе BRZ

Японский производитель обновил модель для домашнего рынка

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Компания Subaru слегка обновила купе BRZ, в частности, спорткару улучшили аэродинамику и перенастроили подвеску. Версия RA Racing, доступная только на японском рынке, получила новые ремни и модифицированный каркас безопасности.

Главные изменения затронули заднюю часть кузова, где появились новые плавники, уменьшающие шум ветра за счет снижения турбулентности. Подвергнутые ревизии стойки позволили улучшить управляемость и стабильность спорткара при прохождении поворотов.

Техническая начинка Subaru BRZ осталась без изменений: это двухлитровый «оппозитник» мощностью 207 лошадиных сил (217 Нм момента), сопряженный с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом». Модификация RA Racing, ориентированная для любителей трек-дней, отличается самоблокирующимся дифференциалом, гоночными ковшами с четырехточечными ремнями безопасности и наличием каркаса.

Subaru BRZ RA Racing

В России Subaru BRZ не продается с 2016 года. Поставляемые к нам машины предлагались только с механической коробкой передач по цене от 2,799 миллиона рублей.

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