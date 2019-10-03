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14:21

Найдена машина с рекордным количеством «грыж» на колесе

И владелец продолжал ездить на ней по дорогам

В Великобритании полицейские во время патрулирования улицы остановили водителя, на колесах которого было рекордное количество грыж.

На внешней стороне колеса образовалось сразу 13 вздутий, все они разного размера и полностью покрывают поверхность резины. Фотографию с покрышкой-рекордсменом полицейские опубликовали в твиттере.

По словам полицейских, мужчина даже не думал о том, чтобы заменить колесо на исправное — в момент, когда его остановили, он отвозил ребенка в школу.

В итоге полицейские запретили мужчине продолжать поездку, устроили небольшой ликбез о том, к каким последствиям может привести езда на таких покрышках, а затем настояли на том, чтобы он немедленно отправился в ближайший шиномонтаж для замены колеса.