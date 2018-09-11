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11:43

«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии

Стала известна информация о компактном вседорожнике Volkswagen Tharu

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© Yiche.com
Китайским СМИ дали познакомиться с новым кроссовером Volkswagen Tharu. Компактный паркетник будут выпускать и в России.

В модельной линейке китайского подразделения Volkswagen кроссовер Tharu встанет на полступеньки ниже нового Тигуана — тем более, что там он продается только в длиннобазной версии, известной у нас под названием Tiguan Allspace.

Фото: Yiche.com

Как и Tiguan, Volkswagen Tharu построен на модульной платформе MQB. Фактически же это просто перелицованный кроссовер Skoda Karoq: ему сделали угловатый передок в духе старшей модели Teramont, а поясной линии добавили динамики, вздернув нижнюю кромку заднего окошка. Зеркала заднего вида на отдельной ножке переехали на дверную панель — в точности по рецепту еще одного соплатформенного кроссовера Seat Ateca.

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Передок у Volkswagen Tharu выполнен в духе флагманского кроссовера Teramont (второй слайд) (Фото: AutoHome.com.cn)

Для Китая характерны длиннобазные исполнения даже самых компактных машин. Volkswagen Tharu и Skoda Karoq не стали исключениями: по сравнению со Шкодой для европейского рынка расстояние между осями больше на 11 миллиметров (2680 миллиметров). В результате по габаритам Tharu почти точно повторяет базовую версию Тигуана, которая не продается в Китае: длина — 4453 миллиметров, ширина — 1841 миллиметров, высота — 1632 миллиметров.

Фото: Yiche.com

Volkswagen Tharu будет дороже родственной Шкоды — и чтобы оправдать разницу в цене, комбинация моторов будет более «премиальной». Если на Шкоду в Китае ставятся турбомоторы объемом 1,2 и 1,4 литра, то у Фольксвагена 150-сильный двигатель EA211 1.4 — базовый. А кроме него предлагается двухлитровый турбомотор EA888 от Тигуана мощностью 186 лошадиных сил. Более того, с ним предлагается система полного привода 4Motion — в Китае этим не могут похвастать даже многие заметно более крупные и дорогие кроссоверы.

Двухлитровый турбомотор — топовый на китайском рынке (Фото: Yiche.com)

К сожалению, для фотосессии журналистам выделили машины с наглухо затонированными стеклами — салон пока засекречен. Можно лишь предполагать, что он будет отличаться от аналогичной Шкоды.

Несмотря на компактные размеры, оснащение Volkswagen Tharu может быть весьма богатым. В топ-версии обещаны светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль (радар расположен в эмблеме), камеры кругового обзора, панорамная крыша, система бесключевого доступа.

Фото: Yiche.com

Производство кроссовера Volkswagen Tharu на заводе SAIC-VW в Шанхае начнется до конца этого года. А после его должны освоить и на других фабриках Volkswagen по всему миру: в Мексике, Аргентине и России. Tharu станет по-настоящему глобальной моделью: единственным крупным рынком, где его не будет, станет Западная Европа. Выпуск паркетника в Калуге обещают развернуть в 2020 году.

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