«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии

К сожалению, для фотосессии журналистам выделили машины с наглухо затонированными стеклами — салон пока засекречен. Можно лишь предполагать, что он будет отличаться от аналогичной Шкоды.

Несмотря на компактные размеры, оснащение Volkswagen Tharu может быть весьма богатым. В топ-версии обещаны светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль (радар расположен в эмблеме), камеры кругового обзора, панорамная крыша, система бесключевого доступа.