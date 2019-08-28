В Малайзии выпустят 750-сильного конкурента Porsche 911

В основе Bufori CS лежит трубчатый каркас, кузовные панели выполнены из карбона и кевлара. И передняя, и задняя подвеска — двухрычажные. Предсерийный прототип достигает в длину 4555 миллиметров (длина колесной базы — 2620 миллиметров), однако в угоду комфорту товарные купе будут длиннее на 350 миллиметров.

В салоне модель Bufori напоминает Jeep и Chrysler: у американских производителей закупают руль, приборную панель, селектор трансмиссии и ряд более мелких деталей. Купе оснащен мультимедийным комплексом с семидюймовым экраном, системой стабилизации и камерой заднего вида.