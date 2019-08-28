В Малайзии выпустят 750-сильного конкурента Porsche 911

В основе Bufori CS лежит трубчатый каркас, кузовные панели выполнены из карбона и кевлара. И передняя, и задняя подвеска — двухрычажные. Предсерийный прототип достигает в длину 4555 миллиметров (длина колесной базы — 2620 миллиметров), однако в угоду комфорту товарные купе будут длиннее на 350 миллиметров.
В салоне модель Bufori напоминает Jeep и Chrysler: у американских производителей закупают руль, приборную панель, селектор трансмиссии и ряд более мелких деталей. Купе оснащен мультимедийным комплексом с семидюймовым экраном, системой стабилизации и камерой заднего вида.
Под капотом «демонстрационных» Bufori CS расположен атмосферная «шестерка» 3.6 мощностью 320 сил. Серийная версия будет оснащаться аналогичным компрессорным мотором с отдачей около 500 лошадиных сил.
Для топ-версии предусмотрен 6,4-литровый агрегат мощностью 750 лошадиных сил. Оба двигателя будут сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. По расчётам Bufori 750-сильное купе сможет разменять первую «сотню» за 3,5 секунды, а снаряженная масса самой тяжёлой версии не превысят 1400 килограммов.
Серийную версию купе CS в Bufori представят в начале 2020 года. От успеха новой модели зависят перспективы всей компании, ведь с прошлого года Bufori не занимается выпуском купе и кабриолетов в классическом стиле.