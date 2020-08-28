На продажу выставили 83-летний Bugatti с 220-сильным мотором

Данный экземпляр Atalante был выпущен в 1937 году – через год после дебюта модели. Дизайн кузова раритета был разработан Жаном Бугатти, сыном основателя марки Bugatti Этторе Бугатти.
В мае того же года купе направилось к своему первому владельцу Эрлу Хоу, который был известным в то время автогонщиком и президентом Клуба владельцев Bugatti. Оформление экстерьера и интерьера сделали по заказу Хоу, который использовал спорткар в гоночных заездах.
Фото: Gooding & Company
В конце 1940-х годов один из следующих владельцев Atalante, некий Джон Тингей, снабдил заводскую рядную «шестерку» объемом 3,2 литра нагнетателем Marshall. На сегодняшний день 83-летний Bugatti без проблем приводится в движение мотором, развивающим порядка 220 лошадиных сил в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач.
На сайте аукционного дома указано, что нынешний владелец приобрел редкое купе в плачевном состоянии и тщательно отреставрировал как кузов, так и салон. Возможно, это тот же автомобиль, который в 2009 году ушел с молотка за 3,4 миллиона евро в Париже.
Тогда сообщалось, что Bugatti Type 57S Atalante 1937 года выпуска, некогда принадлежавший тому же Хоу, был обнаружен в гараже британского военного врача Гарольда Карра, скончавшегося в 2007 году. Карр ездил на автомобиле несколько лет, но в начале 1960-х поставил его в гараж и больше не использовал.