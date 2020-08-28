На продажу выставили 83-летний Bugatti с 220-сильным мотором

Данный экземпляр Atalante был выпущен в 1937 году – через год после дебюта модели. Дизайн кузова раритета был разработан Жаном Бугатти, сыном основателя марки Bugatti Этторе Бугатти.

В мае того же года купе направилось к своему первому владельцу Эрлу Хоу, который был известным в то время автогонщиком и президентом Клуба владельцев Bugatti. Оформление экстерьера и интерьера сделали по заказу Хоу, который использовал спорткар в гоночных заездах.