Bugatti показала гиперкар Chiron Super Sport с уникальным декором

Bugatti показала гиперкар Chiron Super Sport с уникальным декоромДля автомобиля разработали эксклюзивный цвет
Кузов окрашен в специальный цвет, разработанный специально для этого автомобиля, получивший название Vert Jade. Дополняют коричневатый оттенок чёрные элементы экстерьера, включая особую решётку радиатора с вертикальными ламелями.
В салоне доминирует дорогая кожа цвета Tangerine, которую дополняют детали из полированного алюминия и карбона. Особенностью дверных панелей стала плетёная кожа, составленная из тонких кожаных полосок. Декорирован салон вышитыми изображениями знаковой для марки скульптуры Рембрандта Бугатти в виде стоящего на задних лапах слона.
Технически Chiron Super Sport не поменялся, сохранив 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами и отдачей 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями имеет скорректированные передаточные числа, что позволяет разгоняться с места до 300 километров в час всего за 12,1 секунды и развивать максимальную скорость 440 километров в час.