Bugatti показала гиперкар Chiron Super Sport с уникальным декором

Для автомобиля разработали эксклюзивный цвет

Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Super Sport с уникальным декором. Марка Bugatti завершила производство гиперкара Chiron как в базовом варианте, так и в версии Super Sport. При этом компания продолжает представлять реализованные клиентские проекты, заказы на которые были оформлены ранее, демонстрируя готовыми машинами возможности по персонализации своих моделей. Для очередного гиперкара клиент выбрал уникальный декор с эксклюзивным цветом кузова и особой отделкой салона. А технически Bugatti Chiron Super Sport остался стандартным.