В Россию привезут полноразмерный Bugatti Chiron из Lego

Настоящий Bugatti Chiron оснащается W16 объемом восемь литров, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил (1600 Нм момента). С таким мотором гиперкар разгоняется с нуля до 100 километров в час за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 420 километров в час. Ограничитель можно снять с помощью специального ключа – в этом случае можно развить скорость 450 километров в час.