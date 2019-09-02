Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Осенью 2017 года Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил другой рекорд: он разогнался до 400 километров в час и затормозил до полной остановки за 42 секунды. Однако спустя буквально месяц упражнение 0-400-0 повторил Koenigsegg Agera RS с лучшим результатом – всего 36,44 секунды.

В том же году купе Agera RS достигло отметки в 447 километров в час на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада. Этот результат Bugatti Chiron удалось превзойти.