Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Bugatti Chiron оснащен 1500-сильным двигателем W16 объемом восемь литров, а заявленная автопроизводителем максимальная скорость серийной модели составляет 420 километров в час. Впрочем, новый рекорд скорости, как сообщает пресс-служба бренда, был установлен на «гиперкаре, близкому к серийному» – в чем именно заключаются отличия, пока не уточняется. Больше подробностей о достижении Chiron появятся в ближайшее время.
Президент бренда Стефан Винкельманн заявил, что Bugatti стал первым автопроизводителем, которому удалось показать столь впечатляющий результат.
Осенью 2017 года Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил другой рекорд: он разогнался до 400 километров в час и затормозил до полной остановки за 42 секунды. Однако спустя буквально месяц упражнение 0-400-0 повторил Koenigsegg Agera RS с лучшим результатом – всего 36,44 секунды.
В том же году купе Agera RS достигло отметки в 447 километров в час на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада. Этот результат Bugatti Chiron удалось превзойти.