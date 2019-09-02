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11:40

Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Гиперкар преодолел барьер в 490 километров в час

Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час. Близкий к серийному гиперкар пилотировал гонщик Энди Уоллес.

Bugatti Chiron оснащен 1500-сильным двигателем W16 объемом восемь литров, а заявленная автопроизводителем максимальная скорость серийной модели составляет 420 километров в час. Впрочем, новый рекорд скорости, как сообщает пресс-служба бренда, был установлен на «гиперкаре, близкому к серийному» в чем именно заключаются отличия, пока не уточняется. Больше подробностей о достижении Chiron появятся в ближайшее время.

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Президент бренда Стефан Винкельманн заявил, что Bugatti стал первым автопроизводителем, которому удалось показать столь впечатляющий результат.

Посмотрите на предыдущий рекорд Bugatti Chiron

Осенью 2017 года Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил другой рекорд: он разогнался до 400 километров в час и затормозил до полной остановки за 42 секунды. Однако спустя буквально месяц упражнение 0-400-0 повторил Koenigsegg Agera RS с лучшим результатом всего 36,44 секунды.

В том же году купе Agera RS достигло отметки в 447 километров в час на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада. Этот результат Bugatti Chiron удалось превзойти.