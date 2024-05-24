Bugatti стилизовала Chiron Super Sport под редкий Type 55

Очередной проект Bugatti sur Mesure основан на Chiron Super Sport и называется «55 1 of 1». Цифры указывают на источник вдохновения — Type 55 Super Sport Жана Бугатти, и тираж — всего один экземпляр. Гиперкар несет на себе столь любимый Этторе Бугатти черно-желтый окрас. Причем задача стояла не просто с помощью цвета стилизовать «Широн» под Type 55, но и сохранить целостность облика.