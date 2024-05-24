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Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 10:35
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Bugatti стилизовала Chiron Super Sport под редкий Type 55

Представлен очередной проект отделения персонализации Bugatti sur Mesure
Компания Bugatti построила уникальный Chiron Super Sport. Он стилизован под Type 55 Super Sport Жана Бугатти и выпущен в единственном экземпляре. Машину отличает черно-желтый окрас, декор из затухающих узоров внутри и снаружи, а также ряд декоративных элементов, разработанных отделением персонализации Bugatti sur Mesure. В движение гиперкар приводит квадротурбомотором W16 8.0 мощностью 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.
Bugatti стилизовала Chiron Super Sport под редкий Type 55
© Bugatti
Алексей Носаченко

Очередной проект Bugatti sur Mesure основан на Chiron Super Sport и называется «55 1 of 1». Цифры указывают на источник вдохновения — Type 55 Super Sport Жана Бугатти, и тираж — всего один экземпляр. Гиперкар несет на себе столь любимый Этторе Бугатти черно-желтый окрас. Причем задача стояла не просто с помощью цвета стилизовать «Широн» под Type 55, но и сохранить целостность облика.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Bugatti

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Затухающие узоры на передке перекочевали с Chiron Pur Sport Gran Prix. Правда, вместо монограмм EB использованы числа 55, и издалека всё это напоминает крылья довоенной модели. Другие особенности: черные 10-спицевые колеса, эмблема EB в желтом цвете и надпись «55 1 of 1» на нижней плоскости антикрыла. Салон «Широна» отделан черной кожей с желтыми акцентами. Затухающий узор на дверях с инвертированными цветами вышит вручную. Пороги и памятую плашку украшает подпись Жана Бугатти.

© Bugatti

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В движение гиперкар приводится стандартный для Chiron Super Sport квадротурбомотором W16 8.0 с отдачей 1600 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, в котором скорректированы передаточные числа, позволяет разгоняться до 300 километров в час всего за 12,1 секунды. Предельная скорость «Суперспорта» — 440 километров в час.

Источник:Bugatti
Автор:Алексей Носаченко
Теги:
#Bugatti
#Chiron
#Гиперкары