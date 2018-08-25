Bugatti представил «экстремальную» альтернативу Chiron

Силовая установка Divo идентична той, что устанавливается на Bugatti Chiron: это восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Динамические характеристики Divo не сообщаются, но Bugatti Chiron с таким агрегатом способен разгоняться до «сотни» за 2,4 секунды.

Тираж Bugatti Divo составит 40 экземпляров. Все автомобили уже проданы. Минимальная цена гиперкара — пять миллионов евро.