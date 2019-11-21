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12:02

Bugatti будет до последнего сопротивляться переходу на электротягу

Компания не планирует отказываться от ДВС в течение десяти лет

© Bugatti
Фирма Bugatti не намерена переходить на полностью электрические силовые установки до конца следующего десятилетия. Об этом рассказал Autocar руководитель бренда Стефан Винкельманн. Генеральный директор Bugatti подчеркнул, что верит в потенциал традиционных двигателей внутреннего сгорания.

Выступая на автосалоне в Лос-Анджелесе, Винкельманн подчеркнул, что Bugatti останется верна бензиновым двигателям до момента, пока они не будут законодательно запрещены. По мнению босса Bugatti, ДВС — до сих пор «наиболее передовой способ питания автомобиля». В тоже время Винкельманн не сомневается, что когда Bugatti на электротяге поступит в продажу, «это будет лучший электромобиль на рынке».

Несмотря на приверженность ДВС, компания Bugatti осознаёт экологические риски и намерена сократить выбросы углекислого газа. По оценкам производителя гиперкаров, во всем мире используются около 700 Veyron и Chiron, каждый из которых ежегодно проезжает менее 1600 километров. Чтобы скомпенсировать влияние на окружающую среду от своих машин, Bugatti будет сажать ежегодно 4000 деревьев, а завод марки перейдёт на использование альтернативные источники энергии.

Комментируя слухи о разработке второй модели Bugatti, Винкельманн объяснил, что последнее слово остаётся за наблюдательным советом Volkswagen, и зелёный свет проекту ещё не дан. Босс Bugatti не подтвердил слухи о выпуске «практичного электрокара» под французским брендом, намекнув, что VW Group рассматривает различные варианты и окончательное решение пока не принято.

Источник: Autocar