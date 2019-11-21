Bugatti будет до последнего сопротивляться переходу на электротягу

Выступая на автосалоне в Лос-Анджелесе, Винкельманн подчеркнул, что Bugatti останется верна бензиновым двигателям до момента, пока они не будут законодательно запрещены. По мнению босса Bugatti, ДВС — до сих пор «наиболее передовой способ питания автомобиля». В тоже время Винкельманн не сомневается, что когда Bugatti на электротяге поступит в продажу, «это будет лучший электромобиль на рынке».