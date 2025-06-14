Гибрид с V16 на новом Bugatti Tourbillion оказался легче старого W16

Считается, что W16 с четырьмя турбинами на гиперкаре Bugatti Chiron весит 436 килограммов, так что экономия веса невелика. Однако перед инженерами стояла цель не уступить предшественнику ни по одному показателю. В итоге снаряжённая масса Tourbillon составила 1995 килограммов: на килограмм меньше, чем у Chiron. Сам по себе атмосферный V16 достаточно лёгкий для рабочего объёма 8,3 литра: всего 252 килограмма.