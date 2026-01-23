Bugatti изготовила новый Veyron в честь идейного вдохновителя модели

В названии Bugatti Veyron FKP Hommage зашифрованы инициалы Фердинанда Карла Пиеха. Самого инженера и топ-менеджера не стало в 2019 году. Посвященный ему гиперкар, построенный в единичном экземпляре, выполнен в той же черно-красной цветовой гамме, что и концептуальный Veyron 2003 года.

В нынешнем автомобиле красный цвет для глубины нанесен на серебристую основу, а черный – карбон с прозрачным покрытием. В салоне – центральная консоль, выточенная из цельного куска алюминия, а для отделки интерьера вместо кожи применены специально разработанные ткани.

Bugatti Veyron FKP Hommage в 1,5 раза мощнее оригинального Veyron, в нем использована самая мощная версия двигателя W16, которая развивает 1600 л.с. У первой версии Veyron мощность составляла 1001 л.с.