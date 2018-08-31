В Сети появилась фотография седана Bugatti

Автомобиль на снимке накрыт покрывалом, но в передней части кузова все равно можно различить фирменную подковообразную решетку радиатора. При этом машина визуально выглядит значительно крупнее «Широна»: у нее большая колесная база и более длинный задний свес.

В 2017 году во Франкфурте Вольфганг Дюрхаймер подтвердил, что проект четырехдверного Bugatti находится в стадии одобрения. Окончательное решение по нему должно быть принято до конца текущего года. В том случае, если новой модели будет дан зеленый свет, в серию она пойдет в 2024 году.