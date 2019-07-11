Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:14

Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

В списке автомобилей, облагающихся повышенным налогом, не оказалось нескольких люксовых моделей

Счетная палата обнаружила, что в перечне дорогостоящих машин, на которые распространяется повышающие коэффициенты транспортного налога, отсутствуют несколько моделей. Например, в списке не оказалось электромобиля Tesla Model S и гиперкара Bugatti Veyron Grand Sport.
Загрузка...

По закону, автомобили стоимостью более трех миллионов рублей попадают под так называемый налог на роскошь – они облагаются повышенной ставкой транспортного налога. Коэффициент варьируется от 1,1 до трех в зависимости от цены, мощности двигателя и года выпуска.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин изучил перечень из 1193 моделей и их модификаций, обновленный Минпромторгом в марте этого года. В нем не оказалось Tesla Model S, которая стоит около четырех миллионов рублей, удлиненной версии Mercedes-AMG S 63 4Мatic за девять миллионов рублей и Bugatti Veyron Grand Sport, ценник на который достигает 100 миллионов рублей. Кроме того, по данным Штогрина, к некоторым моделям, присутствующим в перечне, повышающий коэффициент не применяется на протяжении первого года выпуска.

«Мы рассматривали результаты вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей, заключил аудитор. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов».

Источник: Счетная палата РФ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...