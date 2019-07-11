Bugatti за 100 миллионов рублей не попал под налог на роскошь

По закону, автомобили стоимостью более трех миллионов рублей попадают под так называемый налог на роскошь – они облагаются повышенной ставкой транспортного налога. Коэффициент варьируется от 1,1 до трех в зависимости от цены, мощности двигателя и года выпуска.

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин изучил перечень из 1193 моделей и их модификаций, обновленный Минпромторгом в марте этого года. В нем не оказалось Tesla Model S, которая стоит около четырех миллионов рублей, удлиненной версии Mercedes-AMG S 63 4Мatic за девять миллионов рублей и Bugatti Veyron Grand Sport, ценник на который достигает 100 миллионов рублей. Кроме того, по данным Штогрина, к некоторым моделям, присутствующим в перечне, повышающий коэффициент не применяется на протяжении первого года выпуска.