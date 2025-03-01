У нового Bugatti будет спортпакет с уникальным выхлопом: фото

Официально конфигуратор Bugatti Tourbillon не доступен, но похоже одному из потенциальных покупателей удалось познакомиться с онлайн-шоурумом. За 240 тысяч долларов можно заказать пакет Equipe Pur Sang: помимо экстравагантного выхлопа, он включает в себя другой передний бампер, более обтекаемые сплиттеры, диффузор в цвет кузова, а также адаптивное антикрыло с закрылками по краям.