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18:57

Bugatti сделала автомобиль для детей, который набирает 50 км/ч и стоит 30 тысяч евро

Компания выпустит 500 экземпляров детского электрокара

Компания Bugatti построила автомобиль для детей, который получил название Baby II. Новинка является своеобразным преемником оригинальной машинки, которую Этторе Бугатти построил для своего четырехлетнего сына Роланда в 1926 году.
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Игрушка была копией спорткара Bugatti Type 35, выполненной в половину от натуральной величины. Изначально задумывалось, что детский автомобильчик, прозванный Bugatti Baby, будет выпущен в единственном экземпляре исключительно для Роланда. Однако клиентам марки, посещавшим Мольсайм, настолько понравилась эта машинка, что ее решили запустить в серийное производство. В результате с 1927 по 1936 год было собрано 500 экземпляров Bugatti Baby.

Bugatti Baby

Современная интерпретация детской машинки оснащена электромотором на задней оси, съемной литий-ионной батареей и системой рекуперации.

У силовой установки существует три режима работы. В «детском» мощность ограничена 1,36 силы, а максимальная скорость – 20 километрами в час. Во «взрослом» режиме мотор будет выдавать 5,5 силы, а максималка увеличится до 45 километров в час. Опциональный ключ «Speed Key» позволит получить уже 13,6 силы и полностью снять ограничитель скорости.

Автомобильчик оснащен «мощными фарами», кожаным сиденьем, алюминиевой приборкой и эффективными тормозами.

Как и оригинал, Bugatti Baby II соберут в количестве 500 экземпляров. Стоимость каждого – 30 тысяч евро (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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