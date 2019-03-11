Bugatti сделала автомобиль для детей, который набирает 50 км/ч и стоит 30 тысяч евро

Игрушка была копией спорткара Bugatti Type 35, выполненной в половину от натуральной величины. Изначально задумывалось, что детский автомобильчик, прозванный Bugatti Baby, будет выпущен в единственном экземпляре исключительно для Роланда. Однако клиентам марки, посещавшим Мольсайм, настолько понравилась эта машинка, что ее решили запустить в серийное производство. В результате с 1927 по 1936 год было собрано 500 экземпляров Bugatti Baby.
Современная интерпретация детской машинки оснащена электромотором на задней оси, съемной литий-ионной батареей и системой рекуперации.
У силовой установки существует три режима работы. В «детском» мощность ограничена 1,36 силы, а максимальная скорость – 20 километрами в час. Во «взрослом» режиме мотор будет выдавать 5,5 силы, а максималка увеличится до 45 километров в час. Опциональный ключ «Speed Key» позволит получить уже 13,6 силы и полностью снять ограничитель скорости.
Автомобильчик оснащен «мощными фарами», кожаным сиденьем, алюминиевой приборкой и эффективными тормозами.
Как и оригинал, Bugatti Baby II соберут в количестве 500 экземпляров. Стоимость каждого – 30 тысяч евро (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).