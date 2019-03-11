Bugatti сделала автомобиль для детей, который набирает 50 км/ч и стоит 30 тысяч евро

Игрушка была копией спорткара Bugatti Type 35, выполненной в половину от натуральной величины. Изначально задумывалось, что детский автомобильчик, прозванный Bugatti Baby, будет выпущен в единственном экземпляре исключительно для Роланда. Однако клиентам марки, посещавшим Мольсайм, настолько понравилась эта машинка, что ее решили запустить в серийное производство. В результате с 1927 по 1936 год было собрано 500 экземпляров Bugatti Baby.