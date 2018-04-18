Американский производитель представил прототип вседорожника Enspire

Пульс

Электрокроссовер Buick проедет без подзарядки 600 километров

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18 апреля 2018

Марка Buick, принадлежащая концерну General Motors, раскрыла подробности о концептуальном кроссовере Enspire, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Пекине уже в конце апреля. Новинка стала предвестником товарного вседорожника для китайского рынка. Однако сроки его выхода пока неизвестны.

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Кроссовер Buick Enspire оснащен электрической силовой установкой eMotion. Ее отдача составляет 557 лошадиных сил. На одной зарядке концепт-кар способен проезжать до 596 километров. Блок батарей поддерживает высокоскоростную и беспроводную зарядку и до 80 процентов заряжается за 40 минут.

Тема архитектуры салона прототипа называется «Окружающий горизонт» (Surround Skyline). Центральная консоль и подлокотники выполнены из текстурного дерева и отделаны микроволокнистой замшей. В списке оснащения: экран на органических светодиодах, проекционный дисплей с поддержкой технологии дополненной реальности и подключение к Сети по стандарту связи 5G.

Ранее Buick анонсировал выпуск модели Velite 6 в модификации с гибридной и электрической силовой установкой. Ее предвестником стал концепт Velite, показанный в ноябре 2016 года.

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