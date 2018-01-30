В Болгарии проверят владельцев дорогих автомобилей

Генеральный прокурор Болгарии санкционировал проверку 435 автомобилей премиум-класса, среди который Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Как сообщает France24, будут проверены источники дохода владельцев машин, а также не были ли средства на их покупку получены в результате мошенничества с налогами или отмывания преступных доходов.

Представитель Генпрокуратуры Румяна Арнаудова в интервью журналистам сообщила, что в список также попали 245 человек, купивших квартиры стоимостью более 250 тысяч евро (17,4 миллиона рублей), и 120 владельцев вилл ценой более 400 тысяч евро (27,8 миллиона рублей). Результаты проверки будут оглашены в течение трех месяцев.

Болгария вошла в состав Европейского союза в 2007 году, но все еще остается одной из беднейших стран блока — средняя зарплата здесь не превышает 500 евро (34,7 тысячи рублей).

Mercedes-Maybach S-Class

По данным агентства «Автостат», продажи люксовых автомобилей в России выросли на 18 процентов. За прошедший год было продано 660 экземпляров Mercedes-Maybach, 235 Bentley, 85 Rolls-Royce, 31 Lamborghini и 29 Ferrari.