Африканского политика похоронили вместе с его Mercedes-Benz

В прошедшие выходные семья Питсо выполнила последнее желание усопшего. Его посадили за руль «Мерседеса», пристегнули ремнем безопасности и закопали. По словам родственников, Тшекеди был большим поклонником автомобилей немецкой марки и уже давно дал всем понять, что хочет быть похороненным именно таким способом.

Похожий случай произошел в 2018 году в городе Баодин, провинция Хэбэй, Китай. Местного жителя вместе с его автомобилем, седаном Hyundai Sonata, с помощью крана поместили во вкопанную в землю бетонную коробку, а затем также засыпали землей. При этом размещенное в китайской социальной сети Weibo видео с похорон вызвало неоднозначную реакцию.