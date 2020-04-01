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16:14

Африканского политика похоронили вместе с его Mercedes-Benz

72-летний Тшекеди Питсо не захотел расставаться со своим любимым «Мерседесом»

Алексей Носаченко
Член партии «Объединенное демократическое движение» (UDM) и глава одной из деревень Восточно-Капской провинции Южно-Африканской Республики, 72-летний Тшекеди Питсо, пожелал, чтобы его похоронили за рулем любимого автомобиля. Для этих целей два года назад политик даже купил Mercedes-Benz E500.

В прошедшие выходные семья Питсо выполнила последнее желание усопшего. Его посадили за руль «Мерседеса», пристегнули ремнем безопасности и закопали. По словам родственников, Тшекеди был большим поклонником автомобилей немецкой марки и уже давно дал всем понять, что хочет быть похороненным именно таким способом.

Похожий случай произошел в 2018 году в городе Баодин, провинция Хэбэй, Китай. Местного жителя вместе с его автомобилем, седаном Hyundai Sonata, с помощью крана поместили во вкопанную в землю бетонную коробку, а затем также засыпали землей. При этом размещенное в китайской социальной сети Weibo видео с похорон вызвало неоднозначную реакцию.

А ещё в январе этого года стало известно, что в американской Талсе, штат Оклахома, Plymouth Prowler 1998 года превратили в капсулу времени. Автомобиль замуровали в землю еще в год выпуска, но в Сети внимание на эту новость обратили только сейчас. Вскрыть «саркофаг» с машиной должны только в 2048 году.

Источник: Sundiata Post