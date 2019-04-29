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14:01

На онлайн-аукционе продали пепел сгоревшего Ferrari

От автомобиля остался только обугленный остов

На торговой площадке Copart, оказывающей аукционные услуги страховым компаниям, выставили на продажу полностью сгоревший Ferrari F355 Spider 1999 года. При этом на автомобиль, от которого остался только обугленный остов, нашелся покупатель. Сколько заплатили за «Феррари» не сообщается.

В описании лота указано, что ранее автомобиль был оснащен атмосферным двигателем V8 объемом 3,5 литра. Отдача агрегата составляла 380 лошадиных сил и 363 Нм крутящего момента. Оценочная стоимости этого экземпляра Ferrari F355 Spider — 101 489 долларов (около 6,6 миллиона рублей).

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Ранее на Copart появилось объявление о продаже Lamborghini Urus после ДТП. Кроссовер с полностью отсутствующей передней частью кузова оценили в 115 тысяч долларов при цене нового около 200 тысяч долларов.

В 2016 году на сайте Copart попытались продать сгоревший Porsche 911 Carrera, выпущенный в 1996 году. В пункте «ориентировочная розничная стоимость» продавец указал 95 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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