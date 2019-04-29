На онлайн-аукционе продали пепел сгоревшего Ferrari

В описании лота указано, что ранее автомобиль был оснащен атмосферным двигателем V8 объемом 3,5 литра. Отдача агрегата составляла 380 лошадиных сил и 363 Нм крутящего момента. Оценочная стоимости этого экземпляра Ferrari F355 Spider — 101 489 долларов (около 6,6 миллиона рублей).
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Ранее на Copart появилось объявление о продаже Lamborghini Urus после ДТП. Кроссовер с полностью отсутствующей передней частью кузова оценили в 115 тысяч долларов при цене нового около 200 тысяч долларов.
В 2016 году на сайте Copart попытались продать сгоревший Porsche 911 Carrera, выпущенный в 1996 году. В пункте «ориентировочная розничная стоимость» продавец указал 95 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей по текущему курсу).