На онлайн-аукционе продали пепел сгоревшего Ferrari

На торговой площадке Copart, оказывающей аукционные услуги страховым компаниям, выставили на продажу полностью сгоревший Ferrari F355 Spider 1999 года. При этом на автомобиль, от которого остался только обугленный остов, нашелся покупатель. Сколько заплатили за «Феррари» не сообщается.