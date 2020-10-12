В США ребенок устроил гонки с полицией на угнанном школьном автобусе

Сотрудники полиции заметили на дороге пустой школьный автобус, за рулем которого сидел ребенок. Полицейские начали преследование, требуя мальчика остановить транспортное средство. Однако юный угонщик и не думал останавливаться. В результате, к погоне подключилось четыре патрульные машины.

Одиннадцать полицейских преследовали угонщика около получаса. В результате погони ребенок потерял управление, врезался в дерево и газопровод, после чего автобус заглох. Полицейские задержали нарушителя, предъявив ему обвинения в краже транспортного средства, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах, поскольку ребенок намеренно пытался устроить ДТП в ходе погони.