19:42

В США ребенок устроил гонки с полицией на угнанном школьном автобусе

Юного угонщика пытались поймать четыре патрульных машины

© @sydneykern / Twitter
Анастасия Дубина
В американском штате Луизиана 11-летний ребенок угнал школьный автобус. Остановить нарушителя пытались более десятка полицейских на четырех патрульных автомобилях.

Сотрудники полиции заметили на дороге пустой школьный автобус, за рулем которого сидел ребенок. Полицейские начали преследование, требуя мальчика остановить транспортное средство. Однако юный угонщик и не думал останавливаться. В результате, к погоне подключилось четыре патрульные машины.

Одиннадцать полицейских преследовали угонщика около получаса. В результате погони ребенок потерял управление, врезался в дерево и газопровод, после чего автобус заглох. Полицейские задержали нарушителя, предъявив ему обвинения в краже транспортного средства, а также в нападении при отягчающих обстоятельствах, поскольку ребенок намеренно пытался устроить ДТП в ходе погони.

В начале мая полицейские американского штата Юта остановили пятилетнего ребенка, который угнал машину родителей и направлялся в Калифорнию, чтобы купить себе Lamborghini. Спустя несколько дней юный угонщик все-таки прокатился на Lamborghini Huracan благодаря одному из владельцев итальянских суперкаров.

Источник: WBRZ