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9:00

Любитель автобусов угонял даблдекеры, возил пассажиров и пускал их за руль

Автобусы он потом вернул на стоянку автопарка

© Шакил Остин, фото с сайта thesun.co.uk
Двадцатилетнего жителя Великобритании Шакила Остина признали виновным в угоне двух автобусов. Как сообщает издание The Sun, один раз он попал на даблдекере в аварию, а во второй – взял пассажиров и прокатил их.
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В первый раз Остин, который имеет лишь временное водительское удостоверение и не обучался вождению автобусов, угнал даблдекер AEC Routemaster ночью прямо со стояки автопарка. Немного покатавшись, он врезался в белый Mercedes-Benz, но решил не останавливаться и через какое-то время вернуть автобус туда, откуда он его забрал.

Спустя месяц, на этот раз переодевшись в форму кондуктора, он угнал еще один 12-тонный даблдекер с той же самой стоянки автопарка. Теперь Остин подобрал по дороге двоих пассажиров, одному из которых дал возможность порулить автобусом на протяжении примерно пяти метров. После этого он высадил пассажиров и вернул автобус на стоянку, избежав аварий.

Как заявили в суде, ущерб от аварии во время первого угона составил 5 тысяч фунтов стерлингов (около 410 тысяч рублей). На заседании Остина отпустили под залог, а оглашение приговора отложили до 12 июня.

Источник: The Sun
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