Любитель автобусов угонял даблдекеры, возил пассажиров и пускал их за руль

В первый раз Остин, который имеет лишь временное водительское удостоверение и не обучался вождению автобусов, угнал даблдекер AEC Routemaster ночью прямо со стояки автопарка. Немного покатавшись, он врезался в белый Mercedes-Benz, но решил не останавливаться и через какое-то время вернуть автобус туда, откуда он его забрал.

Спустя месяц, на этот раз переодевшись в форму кондуктора, он угнал еще один 12-тонный даблдекер с той же самой стоянки автопарка. Теперь Остин подобрал по дороге двоих пассажиров, одному из которых дал возможность порулить автобусом на протяжении примерно пяти метров. После этого он высадил пассажиров и вернул автобус на стоянку, избежав аварий.