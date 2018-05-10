Чемпион Формулы-1 протестировал российский автомобиль

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон, присоединившийся к российской команде SMP Racing в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), провел первые тесты спортпрототипа BR1. Англичанин сел за руль машины на французской трассе Маньи-Кур.

Британский гонщик тестировал машину в той самой конфигурации, которую предстоит использовать в марафоне «24 часа Ле-Мана». За рулем прототипа он провел пять часов. «BR1 очень впечатляет, — сказал Дженсон Баттон. — Было неожиданно найти столько ''держака'' в этой машине».

Прототип BR1 на тестах

BR1 — гоночный прототип «королевской» категории LMP1, разработанный по заказу отечественной компании BR Engineering итальянской фирмой Dallara. Автомобиль команды SMP Racing оснащен турбомотором 2.4 V6 британской фирмы AER, выдающим около 720 лошадиных сил.

SMP Racing выставит в классе LMP1 два экипажа. На прототипе под номером «11» поедут Дженсон Баттон, Михаил Алешин и Виталий Петров, а на такой же машине с номером «17» на борту — молодые российские гонщики Егор Оруджев и Матевос Исаакян вместе с опытным французом Стефаном Сарразеном.

В заявочном списке значится и еще один экипаж SMP Racing: в младшей категории LMP2 должен поехать прототип Dallara P217. Но SMP Racing будет не единственной российской командой на старте. В том же классе LMP2 выступит коллектив G-Drive Racing, пользующийся поддержкой топливного бренда G-Drive. На прототипе Oreca 07 будет выступать Роман Русинов вместе с французом Жан-Эриком Вернем (третий член экипажа пока не назван). Еще один экипаж G-Drive Racing — мексиканец Хосе Гутьеррес, австралиец Джеймс Аллен и француз Энцо Жибер.

Марафон «24 часа Ле-Мана» проводится во французском городе Ле-Ман с 1923 года — на сегодня это одно из старейших автомобильных соревнований в мире. Сейчас марафон входит в календарь чемпионата WEC и считается главной, наиболее престижной гонкой сезона. Соревнования пройдут 16-17 июля на так называемом «Кольце Сартэ» — трассе протяженностью 13,6 километра, образованной элементами стационарного автодрома и участками окрестных шоссе, перекрытых на время гонки.