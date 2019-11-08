На продажу выставили Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд»

Выставленный на продажу Ford Mustang Eleanor 1967 года построен фирмой Cinema Vehicle Services. Согласно студийному списку автомобилей, он носит название The Dream Car (Автомобиль мечты) и использовался для съемок крупных планов экстерьера и интерьера во время сцен погони из «Угнать за 60 секунд» 2000 года. После окончания работы над фильмом фастбек вернулся в CVS, где прошел процедуру реставрации.