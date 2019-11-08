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18:30

На продажу выставили Ford Mustang «Элеонор» из «Угнать за 60 секунд»

После реставрации фастбек проехал 145 километров

На сайте аукционного дома Mecum появился новый лот — один из 11 экземпляров Ford Mustang, созданных для фильма «Угнать за 60 секунд». После недавней реставрации фастбек проехал всего 145 километров.

Выставленный на продажу Ford Mustang Eleanor 1967 года построен фирмой Cinema Vehicle Services. Согласно студийному списку автомобилей, он носит название The Dream Car (Автомобиль мечты) и использовался для съемок крупных планов экстерьера и интерьера во время сцен погони из «Угнать за 60 секунд» 2000 года. После окончания работы над фильмом фастбек вернулся в CVS, где прошел процедуру реставрации.

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Он оснащен 5,8-литровым смолл-блоком Ford с впуском Edelbrock Performer, выхлопом Magnaflow и алюминиевой головкой блока цилиндров. В качестве трансмиссии используется пятиступенчатая механическая коробка передач Tremec. Кроме того, Mustang оборудован дифференциалом Positraction, усилителем руля, тормозами Willwood и системой закиси азота, которая увеличивает мощность на 100-125 лошадиных сил.

Цена такого «Мустанга» не сообщается. Но в этом году на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле другой автомобиль со съемок «Угнать за 60 секунд» продали за 385 тысяч долларов, что эквивалентно 24,6 миллиона рублей.