Китайцы выпустили идеальный автомобиль для таксистов

По длине (4390 миллиметров) BYD D1 сравним с Hyundai Solaris, но кузов китайского электромобиля двухобъёмный, высокий (1650 миллиметров) и широкий (1850 миллиметров). Интересная деталь — сдвижная задняя правая дверь с электроприводом. Решение позволило упростить процесс посадки и высадки пассажиров.
Фото: info.xcar.com.cn
Колёсная база BYD D1 — 2800 миллиметров, и по этому показателю электромобиль немного не дотягивает до Toyota Camry. Центральный тоннель отсутствует, крыша высокая, так что внутри очень просторно. Настройки шасси подобраны с расчётом на комфорт задних пассажиров.
Материалы отделки кресел и дверные карты сделаны из износостойких материалов, наполнители кресел оригинальные, подобранные так, чтобы сиденья дольше сохраняли форму. Подход к оснащению прагматичный: есть подогревы, кондиционер, электростеклоподъёмники, и пара тачпадов для пассажиров. Из водительских ассистентов — круиз-контроль, система автоторможения, парктроники и камера заднего вида.
Фото: Интерьер BYD D1
Перед водителем небольшое цифровое табло, на 10,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса выводится информация о заказах. Под капотом 136-сильный синхронный электродвигатель на постоянных магнитах, расчётный запас хода на одной зарядке — 418 километров. Ёмкость тяговой батареи не называется, но известно, что она литий-фосфатная.
Безопасность поездки гарантирует система распознавания лиц, а также встроенный видеорегистратор — если водитель допустит грубые нарушения правил дорожного движения, то лишится права принимать заказы. От агрессивных пассажиров шофёра защитит потайная кнопка экстренного вызова помощи.
В свободную продажу BYD D1 вряд ли поступят: если электромобиль хорошо себя зарекомендует, сервис DiDi постарается заменить новинкой старые такси и каршеринговые автомобили по всему Китаю. Тестовая эксплуатация начнётся с декабря. Отметим, что агрегатор DiDi в этом году пришёл в Россию, но пока собственные таксопарки китайский сервис в нашей стране не создаёт.