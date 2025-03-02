BYD готовит полноразмерный пикап, который бросит вызов Ford F-150

В настоящий момент BYD Shark стоит в Австралии 36 тысяч долларов США в эквиваленте, то есть он не дороже Ford Ranger или Toyota Hilux в богатых комплектациях. Однако китайский грузовичок гораздо лучше оснащён и является заряжаемым гибридом в отличие от соперников. Полноразмерные пикапы на Зелёном континенте стоят от 62 тысяч долларов США, так что у BYD есть запас.