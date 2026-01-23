BYD готовит флагманский пятиметровый кроссовер Tang 9

Новинка станет серийным воплощением концепта Dynasty D и получит новый для марки дизайн передней части. На прототипе заметна массивная радиаторная решётка с множеством ламелей, вертикальные блоки фар и хромированные детали. Продажи планируют начать в первой половине 2026 года, а конкурировать он будет с Aito M9 и Zeekr 9X.

Кроссовер предложат с полностью электрической и гибридной силовой установкой. Ожидаемая цена в Китае — от 2,17 до 3,25 млн рублей (200−300 тыс. юаней). Дебют модели, ранее запланированный на 2025 год, был перенесён для дополнительной доработки.

Ранее в России продают кабриолет Lada по цене китайского кроссовера.