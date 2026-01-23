Опубликовано 23 января 2026, 10:481 мин.
BYD готовит флагманский пятиметровый кроссовер Tang 9
BYD готовит новый Tang 9, который составит конкуренцию Aito M9 и Zeekr 9X. Китайский концерн BYD представит новый флагманский кроссовер — Tang 9. Как сообщает CarNewsChina, это будет самая крупная модель в семействе Dynasty. Длина автомобиля превысит 5 метров, что позволит разместить в салоне три ряда сидений.
© BYD
Новинка станет серийным воплощением концепта Dynasty D и получит новый для марки дизайн передней части. На прототипе заметна массивная радиаторная решётка с множеством ламелей, вертикальные блоки фар и хромированные детали. Продажи планируют начать в первой половине 2026 года, а конкурировать он будет с Aito M9 и Zeekr 9X.
Кроссовер предложат с полностью электрической и гибридной силовой установкой. Ожидаемая цена в Китае — от 2,17 до 3,25 млн рублей (200−300 тыс. юаней). Дебют модели, ранее запланированный на 2025 год, был перенесён для дополнительной доработки.
