Новые гибриды BYD удивили запасом хода

Представленная на прошлой неделе гибридная технология DM-i 5.0 компании BYD вызвала много споров. Было заявлено о расходе 2,9 литра на «сотню» (по циклу NEDC), общем пробеге 2100 километров и термическом КПД бензинового двигателя 46,06 процента. Чтобы развеять любые сомнения относительно цифр, BYD организовали серию тест-драйвов для блогеров и журналистов, в которых, по её словам, некоторым участникам удалось без дозаправки проехать больше 2500 километров, а самый низкий расход составил фантастические 1,79 литра.

Вдобавок BYD поделилась результатами испытаний гибридного седана Seal 06. В них участвовал автомобиль с остаточным зарядом батареи 15 процентов. За время теста машина проехала 103,1 километра, израсходовав 2,56 литра топлива и 2 процента заряда, что соответствует расходу 2,54 литра на 100 километров. Детали этого и других заездов в BYD почему-то не раскрывают — неизвестна даже средняя скорость. При этом один из блогеров утверждает, что разгонялся на тестовой машине до 120 километров в час, и общий пробег при такой езде все равно составил почти 2000 километров.