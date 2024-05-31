BYD выпустит стильный электрический кроссовер: первые фотографии

BYD выпустит стильный электрический кроссовер: первые фотографииМодель Leopard 3 станет самой доступной в линейке суббренда Fang Cheng Bao
Бренд Fang Cheng Bao, запущенный BYD в 2023 году, показал очередную новинку. Компактный кроссовер Leopard 3 выйдет на китайский рынок до конца года и станет первой полностью электрической моделью марки. Ему обещан двухмоторный полный привод, силовая установка с отдачей около 420 лошадиных сил и цена в районе 220 тысяч юаней — 2,8 миллиона рублей.
Пока же в линейке Fang Cheng Bao есть только гибридные внедорожники Leopard 5 и Leopard 8. Младшая модель оборудована «турбочетверкой» 1.5 и двумя электромоторами. В сумме они дают 687 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента и позволяют разгоняться до «сотни» за 4,8 секунды. У «восьмерки» ДВС двухлитровый, а мощность всей установки составляет 952 лошадиные силы. Разгон до ста — те же 4,8 секунды.
Особняком стоит спидстер Fang Cheng Bao Super 9, у которого есть шансы стать условным конкурентом McLaren Elva и Ferrari Monza. Данных о силовой установке Super 9 пока нет: она то ли полностью электрическая, то ли гибридная, как на внедорожниках. Позиционируется двухдверка как младший родственник Yangwang U9. И стоить должна дешевле 1,68 миллиона юаней.