BYD выпустит стильный электрический кроссовер: первые фотографии

Пока же в линейке Fang Cheng Bao есть только гибридные внедорожники Leopard 5 и Leopard 8. Младшая модель оборудована «турбочетверкой» 1.5 и двумя электромоторами. В сумме они дают 687 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента и позволяют разгоняться до «сотни» за 4,8 секунды. У «восьмерки» ДВС двухлитровый, а мощность всей установки составляет 952 лошадиные силы. Разгон до ста — те же 4,8 секунды.