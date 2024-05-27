Шпионы рассекретили новый электрический минивэн BYD M6

Модель Song Max пока продается исключительно с гибридной силовой установкой и этот минивэн можно встретить в том числе в России — модели BYD возят к нам в частном порядке параллельными путями. Так, например, на заказ Song Max 2023 года можно привезти в Россию примерно за 2,5 миллиона рублей, а цены на те экземпляры, которые уже находятся в стране, достигают четырех миллионов. Такой минивэн способен проехать на чистом электричестве до 105 километров.