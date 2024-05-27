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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 13:41
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Шпионы рассекретили новый электрический минивэн BYD M6

Судя по расположению руля, этот экземпляр предназначен для экспортных рынков
BYD тестирует новейший электрический минивэн с правым рулем. Шпионские снимки батарейной версии модели BYD Song Max публикует СarNewsChina со ссылкой на китайский портал Yiche. Журналисты обратили внимание на то, что конкретно этот минивэн праворульный, а значит, он ориентирован на зарубежные рынки. И хотя внешне электромобиль схож с гибридным Song Max, есть и различия, например иначе оформлены воздухозаборники спереди.
Шпионы рассекретили новый электрический минивэн BYD M6
© CarNewsChina, yiche.com
Лиза Будрина

Модель Song Max пока продается исключительно с гибридной силовой установкой и этот минивэн можно встретить в том числе в России — модели BYD возят к нам в частном порядке параллельными путями. Так, например, на заказ Song Max 2023 года можно привезти в Россию примерно за 2,5 миллиона рублей, а цены на те экземпляры, которые уже находятся в стране, достигают четырех миллионов. Такой минивэн способен проехать на чистом электричестве до 105 километров.

Шпионы рассекретили новый электрический минивэн BYD M6

© CarNewsChina, yiche.com

Как пишет CarNewsChina, электрическая версия Song Max — это новая модель, которая лишь внешне напоминает оригинальный минивэн, присутствующий на рынке уже более десяти лет. Пока неизвестно, какая платформа лежит в ее основе и какая электрическая установка ей досталась.

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Так или иначе, этот электромобиль предназначен для стран с левосторонним движением, среди которых, например, Великобритания. В этой стране у BYD дела идут неплохо: на днях стало известно, что эта китайская марка стала фаворитом в тендере лондонских даблдекеров. Так что в скором времени на дороги могут выехать новые двухэтажные автобусы BYD BD11.

BD11 приводят в движение два электродвигателя суммарной мощностью 408 лошадиных сил, а батарея емкостью 532 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 640 километров. От 500-киловаттной зарядной станции через пантограф на крыше электробус заряжается до 100 процентов всего за два часа. Салон рассчитан на 90 пассажиров, а габаритная длина автобуса — 11 метров. Главное преимущество китайского автобуса в том, что стоит он на 20 процентов дешевле британских даблдекеров.

Источник:CarNewsChina, yiche.com
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#BYD
#Электрокары
#Новинки
#Минивэны