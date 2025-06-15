BYD: автопроизводители поменяли восприятие ярлыка «Сделано в Китае»Представитель компании упомянул о повышении престижа китайских товаров
Представитель BYD считает, что постепенно сочетание Made in China уступает место Smart Made in China, то есть китайские товары становятся всё более «умными». За рубежом изменение отношения к товарам из Поднебесной — заслуга автомобилей на новых источниках энергии. Мир постепенно узнаёт новые китайские бренды, а, к примеру, в Гонконге китайское производство становится синонимом качества.
Хотя Гонконг входит в КНР, у него остаётся статус специального административного района, а главной особенностью местного транспорта является левостороннее движение. Специально для местного рынка китайским маркам приходится менять расположение руля, поэтому авторынок в мегаполисе отличается. В отчётах китайских автопроизводителей Гонконг считается отдельным экспортным рынком.
Компания BYD не просто так заговорила об изменении отношения к китайским товарам. Автогигант построил для экспорта автомобилей целый флот, а каждый следующий корабль бьёт рекорды по вместимости. На внутреннем рынке BYD привлекает покупателей демпингом, а за рубежом продаёт автомобили по рыночным ценам, поэтому работа над престижем китайской сборки — долгосрочная инвестиция.