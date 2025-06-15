BYD: автопроизводители поменяли восприятие ярлыка «Сделано в Китае»

Компания BYD не просто так заговорила об изменении отношения к китайским товарам. Автогигант построил для экспорта автомобилей целый флот, а каждый следующий корабль бьёт рекорды по вместимости. На внутреннем рынке BYD привлекает покупателей демпингом, а за рубежом продаёт автомобили по рыночным ценам, поэтому работа над престижем китайской сборки — долгосрочная инвестиция.