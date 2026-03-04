BYD показал внедорожник Great Tang с холодильником внутри

«На приборной панели расположены три экрана: панель приборов, центральный экран управления и экран развлекательной системы для второго пилота, который органично вписан в панель, создавая вогнутый эффект. Размеры экранов пока не разглашаются», — говорится в публикации.

На задних рядах для пассажиров установлены потолочный развлекательный экран, складные столики и холодильник. Новый BYD Great Tang имеет следующие габариты: длина составляет от 5263 до 5302 мм (в зависимости от версии), ширина — 1999 мм, высота — от 1790 до 1800 мм. Колесная база достигает 3130 мм. Снаряженная масса автомобиля варьируется в пределах 2640−2970 кг, а максимально допустимая полная масса — от 3245 до 3575 кг.

BYD предложит покупателям Great Tang на выбор две компоновки: задний привод и полный привод. Обе версии оснащаются батареей BYD Blade. Заднеприводные модификации будут доступны в двух вариантах мощности: 300 кВт (402 л.с.) и 370 кВт (496 л.с.). В полноприводной версии к заднему мотору добавляется передний электродвигатель мощностью 215 кВт (288 л.с.).

