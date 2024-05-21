Посмотрите, как собирают гибридные пикапы BYD Shark

Ролик сняли с помощью дрона на предприятии компании в Китае

BYD показал на видео процесс сборки пикапа Shark. Компания опубликовала видеоролик, снятый на заводе концерна в китайском Чжэнчжоу с помощью дрона. Весь процесс максимально автоматизирован — за весь ролик, который длится две с половиной минуты, в кадре ни разу не появился человек. Известно, что грузовичок Shark унаследует силовую установку от внедорожника Fang Cheng Bao Leopard 5. Это будет гибридная система с бензиновым ДВС в роли генератора и парой электромоторов.