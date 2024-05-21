Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 21 мая 2024, 16:28
1 мин.

Посмотрите, как собирают гибридные пикапы BYD Shark

Ролик сняли с помощью дрона на предприятии компании в Китае
BYD показал на видео процесс сборки пикапа Shark. Компания опубликовала видеоролик, снятый на заводе концерна в китайском Чжэнчжоу с помощью дрона. Весь процесс максимально автоматизирован — за весь ролик, который длится две с половиной минуты, в кадре ни разу не появился человек. Известно, что грузовичок Shark унаследует силовую установку от внедорожника Fang Cheng Bao Leopard 5. Это будет гибридная система с бензиновым ДВС в роли генератора и парой электромоторов.
Посмотрите, как собирают гибридные пикапы BYD Shark
© BYD Global
Анастасия Мельник

Судя по видеоролику, абсолютно все процессы сборки новейшего пикапа на предприятии проводятся без участия людей. Роботы автоматически выполняют все задачи, начиная от штамповки и сварки и заканчивая сборкой и остеклением.

Читайте на тему:
Toyota откажется от собственного гибрида в пользу разработки BYD
Китайский электромобиль BYD повторил старый рекламный трюк Audi
Рамный внедорожник Leopard 8 от BYD впечатлил мощностью и массой

При этом на ролике не показан процесс установки двигателя, коробки передач и сборки салона, поэтому говорить о том, что пикап полностью собирают без участия человека, не совсем корректно. Вероятно, на самых важных этапах все же задействованы живые сотрудники.

Рамный пикап BYD Shark дебютировал в конце апреля, причем первыми новинку увидели не в родном Китае, а в Америке. Местные журналисты засняли его во время съемок рекламного ролика и выложили снимки в сеть.

Источник:BYD Global
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#BYD
#Пикапы
#Видео